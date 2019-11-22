Экс-глава Минкульта Боливии объявлена в розыск из-за коктейлей Молотова в гараже ведомства

Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

Боливия без Моралеса. Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Боливии выдала ордер на задержание экс-министра культуры Вильмы Аланоку в рамках расследования дела об обнаружении бутылок с зажигательной смесью в одном из помещений, принадлежащих ведомству. Об этом сообщило в четверг агентство Agencia de Noticias Fides.

Бутылки с зажигательной смесью и компоненты для их изготовления были найдены в гараже, который принадлежит министерству, 9 ноября. По версии следствия, их собирались использовать на протестах в фактической столице страны Ла-Пасе. В рамках расследования были задержаны четыре человека. В ходе допроса они сказали, что указание изготовить коктейли Молотова им дала Аланока.