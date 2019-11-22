Гонконг подавил крупный очаг протестов перед выборами

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 ноября. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Торгово-развлекательный район Чим Ша Цуй Ист (Tsim Sha Tsui East) в Гонконге превратился в "мертвую зону". Улицы перекрыты и опустели. Вдоль тротуаров разбросана брусчатка и нарушена работа транспорта. Закрыт близлежащий вокзал "Хун Хом" и проезд по ключевому автомобильному туннелю "Кросс-харброр" под проливом Виктория.

"Мятежный" Политех

Полиция полностью оцепила огромный квартал, примыкающий к Политехническому университету Гонконга, который в последние дни превратился в основной очаг бунта и массовых беспорядков. Сотни студентов из числа активистов радикального протестного движения с воскресенья устраивали ожесточенные бои с полицией.

Они использовали "коктейли Молотова", изготавливаемые в вузе из раздобытых в лабораториях химикатов, кирпичи, самодельные катапульты и спортивные луки. Один из демонстрантов ранил стрелой офицера. Полиция в свою очередь применяла водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Студенты в строительных касках и противогазах подожгли стратегически важный пешеходный мост и полицейский броневик.

По свидетельству корреспондента ТАСС, в настоящее время ситуация вокруг университета спокойная. Повсюду полицейские патрули, групп демонстрантов не видно. За последние дни территорию вуза уже покинули около тысячи взбунтовавшихся студентов. Чтобы избежать наказания, они пытались прорваться за пределы кампуса. Некоторым это удалось, другие были пойманы, когда перелезали по ночам через забор, спускались с эстакады по веревкам или пытались уйти по трубам через канализацию и подземные коммуникации. Большинство же в итоге сами сдались.

Полиция предупреждала, что тем, кто добровольно не покинет захваченный институт, могут инкриминировать участие в массовых беспорядках. А это гораздо более серьезная уголовная статья, чем просто вовлечение в незаконные собрания: она карается тюремным сроком до 10 лет и до сих пор практически не применялась по отношению к задержанным демонстрантам.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в осаждаемом Политехе сейчас остается всего несколько десятков бунтовщиков. "Полиция сознательно не идет на штурм и зачистку, хотя в любой момент легко могла бы это сделать. Но нельзя обострять обстановку в городе в преддверии намеченных на воскресенье выборов депутатов районных советов", - пояснил офицер по фамилии Цанг. Стражи порядка ждут, когда студенты выйдут сами.

Переломный момент

По мнению властей, завершение кризиса вокруг университета должно стать переломным моментом для постепенной нормализации обстановки в мегаполисе, охваченном шестой месяц массовыми протестами. Изначально они были связаны с недовольством по поводу продвижения законопроекта об экстрадиции, который позволил бы выдавать правонарушителей из автономного Гонконга в материковый Китай. Однако, несмотря на отзыв законопроекта, протестные акции продолжились. Они стали гораздо менее многочисленными, но зато более радикальными, и сопровождаются блокированием дорог, поджогами и актами вандализма.

В последнее время демонстранты поменяли тактику и взялись устраивать транспортный хаос в разных районах города. Из-за этого целую неделю не работали школы и детсады. Однако со среды ситуация улучшилась, занятия возобновились, протесты притихли. Но надолго ли, пока не ясно.

Выборы в райсоветы

Как сообщил источник агентства, в настоящее время основная задача полиции - окончательно разблокировать ситуацию в "мятежном" Политехе мягким и мирным путем и обеспечить гладкое проведение выборов депутатов районных советов в 18 городских округах, намеченных на это воскресенье. Существовали опасения об отмене выборов, но пока они не подтверждаются. Обеспечивать порядок на этом массовом мероприятии будет мобилизован практически весь 31-тысячный контингент полиции, которую на этой неделе возглавил новый решительно настроенный комиссар - Крис Тан.

Голосование станет барометром настроений в обществе и своего рода референдумом о поддержке протестного движения. Избираться будут 452 из 472 депутатов райсоветов, в голосовании примут участие свыше 4 млн избирателей. Оппозиционные партии выставляют для участие свыше 500 кандидатов. Они могут добиться в целом неплохих результатов, однако маловероятно, что возьмут большинство мест.

"Пощечина" Пекину

В минувший понедельник Верховный суд Гонконга удовлетворил иск, поданный группой из 25 оппозиционных законодателей, и неожиданно признал "неконституционным" решение главы местной администрации Кэрри Лам о введении запрета на ношения масок участниками протестных акций. Аналитики расценивают это как серьезную "пощечину" властям Гонконга и Пекину. Этот шаг поставил под сомнение легитимность решений правительства и способен придать воодушевление радикалам, которые скрывают свои лица за масками. В связи с этим департамент юстиции направил апелляционную жалобу для пересмотра вердикта.

В настоящее время в бывшем британском анклаве сохраняется независимая система правосудия, основанная на нормах английского права. Местные судьи, многие из которых имеют британские паспорта, косвенно поддерживают протестующих, зачастую отпуская задержанных участников беспорядков под залог. Это вызывает серьезное раздражение в Пекине, который на этот счет бессилен что-либо сделать. Ведь в рамках политики "одна страна - две системы" центральные власти КНР уполномочены курировать по отношению к автономному Гонконгу только вопросы внешней политики и обороны.

С 1997 года здесь постоянно расквартирован гарнизон Народно-освободительной армии Китая (НОАК), который до сих пор не вмешивался в ситуацию с беспорядками. Тем не менее, в минувшие выходные на улицах неожиданно появились десятки бойцов НОАК в майках и шортах. Они были мобилизованы наводить порядок - участвовали в импровизированном субботнике, помогая расчищать проезжую часть от мусора и баррикад, оставленных демонстрантами. Власти призвали не усматривать в этом некий политический подтекст, подчеркивая, что это сугубо добровольная инициатива военнослужащих.