{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СМИ: Япония и Южная Корея договорились сохранить договор о разведданных

Ожидается, что официально о решении по поводу судьбы договора в ближайшее время объявит президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

ТОКИО, 22 ноября. /ТАСС/. Японии и Южной Корее удалось договориться о сохранении соглашения о защите конфиденциальности при обмене разведывательной информацией (GSOMIA) между двумя странами, действие которого истекает 23 ноября. Об этом в пятницу сообщило японское общественное телевидение NHK со ссылкой на правительственный источник.

Ожидается, что официально о решении по поводу судьбы GSOMIA в ближайшее время объявит президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Отношения Сеула и Токио резко ухудшились из-за проблемы с выплатами компенсаций южнокорейским работникам, чей подневольный труд Япония использовала во время Второй мировой войны. В начале июля Япония ужесточила контроль за экспортом в Республику Корея трех видов материалов, необходимых для производства современных полупроводников и дисплеев различных электронных устройств. В августе Сеул объявил о своем намерении не продлевать соглашение GSOMIA, поскольку оно перестало соответствовать национальным интересам.

Срок его действия истечет 23 ноября текущего года, но Южная Корея заявила о возможности продления в том случае, если Токио откажется от экономических ограничений.

Соглашение GSOMIA было подписано в ноябре 2016 года. Оно предусматривает, в частности, предоставление Южной Кореей Японии данных о баллистических ракетах КНДР, а также информацию гуманитарного характера, полученную от северокорейских перебежчиков. Токио в ответ делится с Сеулом сведениями о подводных лодках КНДР, а также данными со своих спутников о подготовке Пхеньяна к ракетным пускам.

Новость обновлена (11:19 мск) - добавлены подробности

Теги
ЯпонияРеспублика КореяМун Чжэ Ин
Реклама на ТАСС
МИД КНР призвал не выдавать отдельные случаи в виде программы госшпионажа Китая против США
Ранее Минюст США обвинил гражданина КНР в попытке кражи у американской компании Bayer информации, представляющей коммерческую тайну
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС