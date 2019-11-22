{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер Маврикия обвинил Лондон в колониализме из-за отказа вернуть острова

Речь идет об архипелаге Чагос

ПРЕТОРИЯ, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот назвала Великобританию "незаконным колониальным оккупантом", когда последняя не выполнила принятую в минувшем мае резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о возвращении стране островов Чагос. Об этом сообщила в пятницу британская радиокомпания Би-би-си.

"Шестимесячный период, данный на выполнение резолюции, заканчивается в текущую пятницу, Великобритания не подчинилась решению ООН и ведет себя как незаконный колониальный оккупант", - заявил глава правительства Маврикия. Резолюция ГА ООН была основана на решении Международного суда ООН, который постановил, что Великобритания должна отказаться от контроля над архипелагом Чагос.

Маврикий - островное государство в Индийском океане - настаивает, что в момент обретения независимости в 1968 году архипелаг Чагос был насильно отторгнут от него бывшей метрополией - Великобританией. Сейчас Маврикий требует восстановления справедливости.

В свою очередь Лондон не признает суверенитет Маврикия над архипелагом Чагос и настаивает на том, что все международные законы были соблюдены при его приобретении. Архипелаг сейчас имеет статус Британской территории в Индийском океане. В период между 1967 и 1973 годами все население архипелага было выселено британскими властями с тем, чтобы создать на нем военные объекты.

Архипелаг, который отстоит к югу от Маврикия на 500 километров, состоит их семи атоллов с более чем 60 островов. На одном из них - Диего-Гарсия развернута стратегически важная база ВВС, которой пользуются вооруженные силы США.

Теги
МаврикийВеликобритания
Реклама на ТАСС
Республика Науру стала 17 страной, отозвавшей признание независимости Косова
В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признали 93 страны, 95 - не признали, а еще пять воздержались
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС