Премьер Маврикия обвинил Лондон в колониализме из-за отказа вернуть острова

ПРЕТОРИЯ, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот назвала Великобританию "незаконным колониальным оккупантом", когда последняя не выполнила принятую в минувшем мае резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о возвращении стране островов Чагос. Об этом сообщила в пятницу британская радиокомпания Би-би-си.

"Шестимесячный период, данный на выполнение резолюции, заканчивается в текущую пятницу, Великобритания не подчинилась решению ООН и ведет себя как незаконный колониальный оккупант", - заявил глава правительства Маврикия. Резолюция ГА ООН была основана на решении Международного суда ООН, который постановил, что Великобритания должна отказаться от контроля над архипелагом Чагос.

Маврикий - островное государство в Индийском океане - настаивает, что в момент обретения независимости в 1968 году архипелаг Чагос был насильно отторгнут от него бывшей метрополией - Великобританией. Сейчас Маврикий требует восстановления справедливости.

В свою очередь Лондон не признает суверенитет Маврикия над архипелагом Чагос и настаивает на том, что все международные законы были соблюдены при его приобретении. Архипелаг сейчас имеет статус Британской территории в Индийском океане. В период между 1967 и 1973 годами все население архипелага было выселено британскими властями с тем, чтобы создать на нем военные объекты.

Архипелаг, который отстоит к югу от Маврикия на 500 километров, состоит их семи атоллов с более чем 60 островов. На одном из них - Диего-Гарсия развернута стратегически важная база ВВС, которой пользуются вооруженные силы США.