Глава МИД Японии впервые посетит Россию в середине декабря

НАГОЯ /Япония/, 22 ноября. /ТАСС/. Япония и РФ договорились, что японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги совершит свой первый визит с момента вступления в должность в Россию в середине декабря. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов официальный представитель МИД Японии.

"Министры договорились, что если позволят обстоятельства, глава МИД Японии Мотэги посетит Россию в середине декабря, чтобы провести консультации по мирному договору и другим двусторонним вопросам", - сказал он по итогам состоявшейся в Нагое встречи Мотэги с его российским коллегой Сергеем Лавровым.

В ходе переговоров, по данным японского ведомства, стороны обсудили вопрос организации совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов, а также поездки туда бывших японских жителей. Кроме того, Мотэги высказался за дальнейшее развитие экономических отношений с РФ в рамках экономического плана из восьми пунктов, предложенного премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Тосимицу Мотэги стал министром иностранных дел Японии в сентябре этого года в результате перестановок в правительстве. Это его вторая по счету встреча с Лавровым.

Япония в этом году председательствует в "двадцатке". Саммит G20 состоялся 28-29 июня в Осаке, а встреча глав МИД проходит 22-23 ноября в Нагое. Как ожидается, в ходе предстоящего заседания министры обсудят ряд тем, касающихся мировой торговли, а также развитие Африканского континента.

Москва и Токио много десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Токио зачастую выражает протесты в связи с деятельностью России в южной части Курил, которые Москва последовательно отвергает. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

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