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СМИ: правоохранительные органы Украины проводят обыски в мэрии Одессы

Следователи изымают документы в финансовом и юридическом департаментах, сообщила газета "Думская"

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований и Генпрокуратуры проводят обыски в помещении городской администрации (мэрии) Одессы. Об этом сообщила газета "Думская" со ссылкой на источники в городском совете.

Следователи изымают документы в финансовом и юридическом департаментах, а также в департаменте по организации работы городской администрации. В рамках какого уголовного дела работают следователи, официально пока не сообщается.

По данным газеты, следователи собирают информацию о финансовой помощи, которую городская администрация оказывает коммунальному предприятию "Теплоснабжение города Одесса" (ТГО). В частности, их интересуют обстоятельства погашения за счет городского бюджета долга ТГО перед банком "Надра" на сумму в 200 млн гривен ($8,2 млн), передает "Думская". Она напоминает, что объем субсидий, предоставленных этому предприятию из городского бюджета за последний год, составил почти 1 млрд гривен ($41 млн).

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Украина
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