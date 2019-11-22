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Акции протеста в Иране

Власти Ирана возместят пользователям и компаниям ущерб от блокировки интернета

При этом его размер еще предстоит оценить

ТЕГЕРАН, 22 ноября. /ТАСС/. Иранские власти компенсируют ряду компаний потери от ограничения доступа к интернету, а также попросят операторов продлить действие пакетов трафика для пользователей. Об этом в пятницу заявил министр информационно-коммуникационных технологий страны Мохаммад Джавад Азари Джахроми.

"Мы отдали распоряжение операторам продлить действие интернет-пакетов на период аналогичный продолжительности блокировки", - цитирует его слова агентство ISNA.

Он добавил, что "возмещение ущерба компаниям будет осуществляться после соответствующего постановления правительства". "Важно сначала получить оценку причиненного ущерба", - отметил он.

Совет безопасности страны в четверг распорядился прекратить ограничение доступа к интернету в ряде регионов Ирана. Так, блокировка отменяется в провинциях Хормозган, Керманшах, Бушер, Кум, Хамадан, в городах Арак, Мешхед и Тебриз, а также в некоторых районах Тегерана. По сообщению корреспондента ТАСС, на данный момент в большинстве районов столицы интернет-соединение не восстановлено.

16 ноября иранские власти отключили интернет в стране, оставив доступ только к некоторым онлайн-сервисам. Решение о блокировках было принято на фоне непрекращающихся акций протеста, вызванных трехкратным повышением цен на бензин.

Теги
ИранАкции протеста в Иране
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