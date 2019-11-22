Реализация итогов межправкомиссии России и Палестины начнется на днях

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Выполнение подписанных по итогам заседания российско-палестинской межправительственной комиссии, которое прошло 20-22 ноября в Москве, начнется уже в ближайшие дни. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции министр национальной экономики Палестины Халед Осейли.

По словам министра, в частности, подписана дорожная карта о сотрудничестве РФ и Палестины в таких областях, как экономика, сельское хозяйство, транспорт, здравоохранение, туризм и некоторых других. Он подчеркнул, что очень плодотворно идет сотрудничество между странами в государственном секторе, и 13 представителей палестинских министерств приехали в Москву.

"Это заседание [межправкомиссии] стало качественным скачком вперед. В ближайшие дни мы приступим уже к выполнению этих соглашений", - сказал Осейли.

"Надеюсь, что это заседание станет важной отправной точкой в развитии российско-палестинских отношений. Мы надеемся увеличить товарооборот между нашими странами, и что эта встреча даст возможность развитию инвестиционного сотрудничества в будущем", - заключил министр.