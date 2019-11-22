{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Реализация итогов межправкомиссии России и Палестины начнется на днях

По словам министра национальной экономики Палестины Халеда Осейли, это заседание стало качественным скачком вперед в сотрудничестве сторон

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Выполнение подписанных по итогам заседания российско-палестинской межправительственной комиссии, которое прошло 20-22 ноября в Москве, начнется уже в ближайшие дни. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции министр национальной экономики Палестины Халед Осейли.

По словам министра, в частности, подписана дорожная карта о сотрудничестве РФ и Палестины в таких областях, как экономика, сельское хозяйство, транспорт, здравоохранение, туризм и некоторых других. Он подчеркнул, что очень плодотворно идет сотрудничество между странами в государственном секторе, и 13 представителей палестинских министерств приехали в Москву.

"Это заседание [межправкомиссии] стало качественным скачком вперед. В ближайшие дни мы приступим уже к выполнению этих соглашений", - сказал Осейли.

"Надеюсь, что это заседание станет важной отправной точкой в развитии российско-палестинских отношений. Мы надеемся увеличить товарооборот между нашими странами, и что эта встреча даст возможность развитию инвестиционного сотрудничества в будущем", - заключил министр.

Теги
ПалестинаРоссия
Реклама на ТАСС
На Украине объявили в розыск экс-владельца VAB Банка
Ранее НАБУ предъявило обвинение Олегу Бахматюку в растрате около $48 млн кредита, выданного Национальным банком Украины в 2014 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС