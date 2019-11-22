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Следующее заседание российско-палестинской межправкомиссии пройдет в Рамалле

Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль надеется, что Рамалла примет и другие делегации из России

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Пятое заседание российско-палестинской межправкомисии будет проходить в Рамалле. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

"Ближайшее заседание межправкомиссии состоится в Рамалле. Мы будем рады встретить министра труда РФ. Я надеюсь, что он привезет с собой делегацию российских бизнесменов", - сказал он.

Посол выразил надежду на то, что до следующего пятого заседания межправкомиссии Палестина примет и другие делегации из РФ. "Я надеюсь, что мы будем свидетелями кардинального изменения с точки зрения количества, объема товарооборота. И думаю, будут созданы российско-палестинские предприятия в различных областях при совместном финансировании", - добавил дипломат.

С 20 по 22 ноября в Москве проходит четвертое заседание межправительственной российско-палестинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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ПалестинаРоссия
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