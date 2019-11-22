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Трамп заявил, что пойдет на следующие президентские выборы с Майклом Пенсом

Президент США отметил, что Пенс "справляется с работой просто фантастически"

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пойдет на выборы главы государства 2020 года вместе с Майклом Пенсом в качестве вице-президента. Соответствующее заявление он сделал в пятницу в интервью телепрограмме Fox & Friends.

"Он - близкий мне человек, он мой друг", - сказал Трамп, отметив при этом, что Майкл Пенс "справляется с работой просто фантастически".

Национальный съезд Республиканской партии, на котором Трамп и Пенс должны быть утверждены в качестве кандидатов на пост президента и вице-президента пройдет с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

Теги
СШАТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)
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