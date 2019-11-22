Трамп: беседа с Зеленским была уместной, а слушания по импичменту выглядят глупо

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Беседа президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую демократы в Палате представителей использовали в качестве повода для процедуры импичмента, была "уместной и благожелательной", а демократы в результате выставили себя в глупом виде. Такое мнение высказал в пятницу президент США Дональд Трамп в интервью телепрограмме Fox & Friends.

"Эта беседа шла гладко, она была вполне уместной, она была благожелательной", - отметил Трамп.

Затронув вопрос о слушаниях по вопросу об импичменте в Палате представителей Конгресса, Трамп подчеркнул, что "они [демократы] выглядели глупо последние несколько дней, вызывая всех этих свидетелей - лучших, которых им удалось найти".

Соединенные Штаты сотрясает крупный скандал, разразившийся вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским. Именно содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты нынешнего американского лидера, Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в дискредитации Байдена.