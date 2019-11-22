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Выборы президента США - 2020

Трамп заявил, что Помпео может пойти на выборы в сенат от штата Канзас

Госсекретарь США может победить на выборах с огромным перевесом, считает американский лидер

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео на выборах 2020 года, возможно, захочет баллотироваться в Сенат Конгресса от штата Канзас. Такое мнение высказал в пятницу президент США Дональд Трамп в интервью телепрограмме Fox & Friends.

По его словам, Помпео "нравится то, что он делает" на посту госсекретаря США, однако если возникнет угроза того, что республиканцы могут потерять на выборах 2020 года место сенатора от Канзаса, то Помпео может выдвинуть свою кандидатуру и "победить с огромным перевесом".

На всеобщих выборах в США 3 ноября 2020 года будут избраны президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей Конгресса США, 34 сенатора, губернаторы 13 штатов и мэры нескольких городов.

Теги
СШАТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Выборы президента США - 2020
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