Трамп заявил, что Помпео может пойти на выборы в сенат от штата Канзас

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео на выборах 2020 года, возможно, захочет баллотироваться в Сенат Конгресса от штата Канзас. Такое мнение высказал в пятницу президент США Дональд Трамп в интервью телепрограмме Fox & Friends.

По его словам, Помпео "нравится то, что он делает" на посту госсекретаря США, однако если возникнет угроза того, что республиканцы могут потерять на выборах 2020 года место сенатора от Канзаса, то Помпео может выдвинуть свою кандидатуру и "победить с огромным перевесом".

На всеобщих выборах в США 3 ноября 2020 года будут избраны президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей Конгресса США, 34 сенатора, губернаторы 13 штатов и мэры нескольких городов.