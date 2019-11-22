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Трамп обсудил с эмиром Катара сотрудничество и региональные вопросы

Стороны обсудили критически важные региональные вопросы

ТАСС, 22 ноября. Президент США Дональд Трамп обсудил в пятницу в телефонном разговоре с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамад Аль Тани вопросы двустороннего сотрудничества, а также ряд региональных проблем. Об этом говорится в распространенном пресс-пулом Белого дома заявлении.

"Президент [США Дональд Трамп] и эмир [Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани] обсудили критически важные региональные вопросы, а также двустороннее сотрудничество", - говорится в тексте.

Кроме того, Трамп поблагодарил эмира Катара за содействие в деле освобождения американского и австралийского профессоров, которые были захвачены боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в августе 2016 года в Американском университете в Кабуле. Двое профессоров из США и Австралии 19 ноября были переданы американским представителям и находятся в безопасности. Как отмечает газета The New York Times, обмен заложниками может стать шагом на пути к возобновлению переговоров между США и движением "Талибан".

Осенью 2018 года США фактически начали сепаратные мирные переговоры с талибами. Правительство в Кабуле участия в них не принимало, его лишь оповещали о результатах постфактум. По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану в сентябре подтвердил факт достижения с талибами принципиальной договоренности о мире. Однако затем американский президент Дональд Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой и лидерами движения в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и прекращении переговоров с талибами.

Теги
СШАКатарТрамп, Дональд
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