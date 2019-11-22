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На Украине возбуждено дело о незаконной слежке за оппозиционными политиками

Речь идет о сборе информации, в том числе конфиденциальной

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) возбудили дело в отношении руководства и сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которых подозревают в организации незаконной слежки за оппозиционными политиками. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Государственное бюро расследований внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовных преступлений руководством и сотрудниками Службы безопасности Украины, - говорится в сообщении. - В ГБР подчеркивают, что информация о совершении уголовных преступлений опирается на "факты совершения должностными лицами с использованием своего служебного положения и незаконного влияния в какой-либо форме на народных депутатов политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" с целью препятствования исполнения ими служебных обязанностей".

Речь идет о сборе информации, в том числе конфиденциальной, на группу оппозиционных политиков, в которой оказался и глава политсовета партии Виктор Медведчук.

На этой неделе в украинских СМИ появилась информация, что СБУ получила из Офиса президента Украины указание начать слежку за оппозиционными политиками. По данным телеканала NewsOne, это делалось с целью обвинить оппозиционную партию в противоправных связях с Россией.

В партии подчеркнули, что Верховная рада не давала разрешения на привлечение к уголовной ответственности ее депутатов. Таким образом, осуществление в отношении них указанных действий было незаконным.

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Украина
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