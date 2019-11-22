Глава МВД Боливии попросил прокуратуру возбудить в отношении Моралеса дело о терроризме

ТАСС, 22 ноября. Министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо в пятницу обратился в генеральную прокуратуру с запросом о возбуждении уголовного дела в отношении экс-президента страны Эво Моралеса.

"[У нас есть] однозначные улики, и мы их обнародовали <...> Уликой [по делу] господина Эво Моралеса является представленная видео- и аудиозапись, на которой он явно призывает к убийству боливийцев путем блокады города", - цитирует слова Мурильо местное информационное агентство La Agencia Boliviana de Información. По его информации, глава МВД обвиняет экс-президента в таких преступлениях, как призыв к мятежу и терроризм. Agence France-Presse сообщило, что министр заявил о намерении требовать для политика "максимально сурового наказания".

В среду Мурильо сообщил, что в распоряжении властей имеется запись разговора Моралеса с одним из его сторонников, на которой бывший боливийский лидер давал советы о том, как взять в кольцо город Ла-Пас. Такие действия экс-президента министр расценил как терроризм и преступление против человечности. Мурильо заявил, что правительство готовит "международный иск" против бывшего главы государства в связи с этой информацией, не уточнив, в какую инстанцию он будет подан. Моралес отрицает, что призывал к продовольственной блокаде городов, и называет запись смонтированной.

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес, который в тот момент являлся действующим главой государства. Его главный соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления сторонники Месы начали проводить акции протеста по всей стране.

Организация американских государств 10 ноября опубликовала доклад по итогам проверки избирательных бюллетеней. В нем говорилось, что процесс подсчета сопровождался рядом нарушений, которые не позволяют подтвердить результаты. Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от Моралеса уйти в отставку, после чего он заявил, что покидает свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на должность и.о. главы государства.

Моралес из-за опасений за свою жизнь перебрался 12 ноября в Мексику, где ему предоставили политическое убежище. Второй вице-спикер Палаты сенаторов (верхней палаты парламента) Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов. Часть сторонников Моралеса не признают ее полномочия, хотя Конституционный суд подтвердил законность передачи власти.