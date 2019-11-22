Юридический комитет Сената запросил у Госдепа США документы о контактах Байдена с Украиной

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Председатель юридического комитета Сената Конгресса Линдси Грэм запросил у вашингтонской администрации документы о контактах предыдущего американского вице-президента Джозефа Байдена с властями Украины. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN. Она ссылается на письмо, которое Грэм направил госсекретарю США Майклу Помпео.

В этом документе, датированном 21 ноября, уточняется, что затребованная информация касается в том числе украинской энергетической компании Burisma. В состав ее руководства входил сын Джозефа Байдена Хантер.

Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) настаивает на получении, в частности, "всех документов... включая стенограммы и краткие содержания телефонных разговоров", относящихся к беседам Джозефа Байдена с прежним президентом Украины Петром Порошенко, которые состоялись 11, 18 и 19 февраля, а также 22 марта 2016 года. Речь идет прежде всего о документах, в которых Байден упоминал расследование деятельности Burisma Генеральной прокуратурой Украины, отмечает глава юридического комитета верхней палаты Конгресса. Кроме того, он требует предоставления "всех документов", касающихся содержания встречи от 2 марта 2016 года между деловым партнером Хантера Байдена Девоном Арчером и занимавшим тогда пост руководителя внешнеполитического ведомства США Джоном Керри.

Параллельно в пятницу 10 демократов комитета по иностранным делам Сената направили Помпео послание, в котором призвали его самоустраниться от взаимодействия вверенного ему ведомства с Конгрессом по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа. Между тем Помпео в среду уже заявил, что не намерен брать в этом деле самоотвод.

Соединенные Штаты сотрясает скандал, разразившийся вокруг июльского разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала Палатой представителей Конгресса процедуры импичмента в отношении главы администрации США. Эту процедуру запустила Демократическая партия США, контролирующая на данном этапе Палату представителей. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Джозеф Байден сейчас является одним из наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.