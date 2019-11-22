В Минюсте США назвали причину смерти финансиста Эпштейна

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр считает, что американский финансист Джеффри Эпштейн, в отношении которого ранее были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, покончил в тюрьме жизнь самоубийством, а не был убит. Об этом Барр заявил в опубликованном в пятницу интервью информационному агентству Associated Press (АР).

"Могу понять тех людей, которые сразу же подумали о наихудшем варианте, поскольку причиной произошедшего стало неудачное стечение целой череды допущенных ошибок", - сказал он, добавив при этом, что расследования, проведенные агентами ФБР и генеральным инспектором Министерства юстиции США, убедили его в том, что произошло самоубийство. "Думаю, важно было разместить его [Эпштейна] вместе с сокамерником, - отметил Уильям Барр. - Мы изучим вопрос о том, почему этого не было сделано, думаю, все указывает на то, что были допущены ошибки".

В минувший вторник двое сотрудников центра предварительного заключения Metropolitain Correctional Center, которые были обязаны каждые полчаса проверять Эпштейна в его камере, были арестованы и им предъявлены обвинения в невыполнении служебных обязанностей.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из которых было 14 лет. По данным следствия, Эпштейн подвергал их домогательствам и сексуальному насилию.

В число его друзей и знакомых входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил 10 августа самоубийство в тюремной камере.