МИД Латвии утверждает, что запрет девяти телеканалов России не является цензурой

РИГА, 22 ноября. /ТАСС/. МИД Латвии выступил в пятницу с утверждением, что принятый ранее в этой республике запрет на вещание на территории страны девяти российских телеканалов не ограничивает доступ зрителей к альтернативным источникам информации.

"Касательно мнения официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой "О положении российских СМИ в Латвии", высказанного на брифинге 21 ноября, Министерство иностранных дел Латвии хотело бы отметить, что принятое 20 ноября Национальным советом по электронным СМИ Латвии решение об отзыве лицензии на ретрансляцию девяти российских телеканалов никак не связано с ограничением доступа к альтернативным источникам информации и содержанию этих каналов", - говорится в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

В МИД Латвии напомнили, что телеканалы, у которых отозваны лицензии, "являются частью медиахолдинга, чьим реальным бенефициаром является Юрий Ковальчук, на которого распространяются ограничительные меры Европейского Союза", которые "являются обязательными и имеют прямое действие в Латвии".

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает международные структуры дать оценку действиям национального совета по электронным СМИ Латвии, который решил остановить трансляцию девяти русскоязычных телеканалов на территории республики. По словам Захаровой, подобные дискриминационные шаги латвийских властей против российских медиаресурсов, откровенные попытки зачистки информационного пространства от альтернативных, может быть и неугодных, точек зрения являются грубым нарушением международного права в части, касающейся свободы выражения мнения и равного доступа к информации.

В число запрещенных каналов вошли "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино Премиум", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "Телекафе" и "Петербург - Пятый канал". Решение остановить их трансляцию латвийская сторона объяснила тем, что их конечным бенефициаром является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС.