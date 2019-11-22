Конгрессмены обеспокоены возможным выходом США из Договора по открытому небу

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Адам Смит (демократ от штата Вашингтон) и глава комитета по иностранным делам нижней палаты американского законодательного органа Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) обеспокоены дальнейшей судьбой Договора по открытому небу (ДОН) и просят администрацию разъяснить свои намерения на этот счет. Как сообщается в пятницу на сайте комитета по иностранным делам, соответствующее письмо законодатели направили помощнику президента США по национальной безопасности Роберту О'Брайену.

"Мы пишем, чтобы выразить нашу обеспокоенность по поводу будущего ДОН, который играет важную роль в укреплении евроатлантической безопасности <...> Учитывая важность договора, который является ключевым элементом существующих рамок контроля, позволяющим Соединенным Штатам и нашим союзникам следить за военными маневрами России, мы вновь обращаем ваше внимание на этот вопрос и просим прояснить намерения администрации", - говорится в документе, датированном 18 ноября.

Как отметили законодатели, особое беспокойство у них вызывают "сообщения о том, что Белый дом распорядился, чтобы Госдепартамент и Пентагон не обсуждали ДОН с Конгрессом". "Мы также обеспокоены тем, что Белый дом мог прибегать к необъективному анализу в том, что касается возможного выхода из договора", - добавили конгрессмены.

"Мы просим вас разъяснить позицию администрации в отношении ДОН, а также то, поступали ли сотрудникам Госдепа и министерства обороны указания от кого-либо из официальных должностных лиц Белого дома не обсуждать планы администрации относительно ДОН с Конгрессом", - отметили конгрессмены. Авторы письма просят О'Брайена предоставить "комитетам подробные письменные ответы и в дальнейшем провести брифинг не позднее 13 декабря 2019 года".

Как отмечается в документе, ранее схожие письма законодатели уже направляли как О'Брайену, так и госсекретарю США Майклу Помпео и министру обороны США Марку Эсперу, но администрация на них не ответила.

Газета The Wall Street Journal 27 октября информировала, что президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской администрации выйти из ДОН. Источники газеты уточнили, что это решение неокончательное и консультации продолжаются.

О договоре

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, был разработан при активном участии Москвы. По оценке МИД РФ, договор является важной мерой укрепления доверия и безопасности. В практическом плане договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации ДОН. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре ответила зеркально.