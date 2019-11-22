Лидер Приднестровья высказался против гармонизации налоговых систем с Молдавией

КИШИНЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский высказался категорически против гармонизации налоговых систем, которая, по его словам, была предложена молдавской стороной. В интервью телеканалу ТСВ в пятницу он заявил, что это стало причиной срыва переговоров в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина - в качестве посредников, ЕС и США - наблюдатели).

"Была конференция по безопасности в Баварии, вдруг молдавская сторона внесла вопрос о гармонизации налоговых систем. Тем самым она застопорила подписание итогового договора <...> За 30 лет у нас сложилась своя налоговая система, которая отлична от налоговой системы Молдовы, и соединить их просто невозможно", - цитирует Красносельского его пресс-служба.

Он обвинил Молдавию в давлении на экономику региона. "Необходимо заключение экономистов о том, можно или нельзя это сделать. А так - простой популизм, желание прогнуть Приднестровье в свою сторону, сначала по банковским счетам, потом по налогам, валюте и так далее. Это не пройдет, это невозможно", - сказал лидер Тирасполя.

Красносельский выразил опасение, что несговорчивость на переговорах "может привести к утрате доверия между сторонами". "В 2017-2018 годах мы делали шаги навстречу друг другу. Договоренности прямо влияли позитивно на жизнь людей, проживающих на левом и правом берегах. Сейчас это рушится, рушит Молдова", - сказал президент.

В октябре 2019 года на встрече в формате "пять плюс два" в Братиславе, где обсуждались меры по укреплению доверия, стороны не смогли согласовать итоговый протокол, договорившись продолжить работу в ноябре на конференции в Баварии, однако эта встреча также не показала результатов.

Курс на независимость

Власти Приднестровья будут добиваться независимости, в соответствии с референдумом 2006 года, на котором подавляющее большинство избирателей поддержали такой курс, заявил Красносельский.

"Народ высказался за независимость Приднестровья. Мы идем в этом фарватере и никуда с него не свернем", - отметил лидер Тирасполя, подвергнув критике политиков, которые заявляют о необходимости объединения с Молдавией. "Если им так нравится жить в Молдове, пусть они приезжают в Кишинев и живут там. Не надо нас туда тянуть", - отметил он.

Нестабильность в Молдавии

Вместе с тем Красносельский считает необходимым "выработать иммунитет от политической нестабильности в Молдове и проводить политический диалог в формате "пять плюс два". По его мнению, "электоральные тенденции" на правом берегу Днестра, "налагают негативный отпечаток на переговорный процесс по приднестровскому урегулированию".

"Когда меняется три правительства за год в государстве, это очень плохо. Это новые люди, должностные лица, переговорщики. В этом плане нам очень сложно маневрировать, успеть с кем-то договориться. Пока с кем-то договорился, человека поменяли, пришел другой, опять все сначала", - заметил глава Приднестровья.

Он полагает, что эти тенденции в Молдавии "не закончатся как в ближайшей, так и дальнейшей перспективе". "Там налицо раскол общества. Надо это принимать как аксиому и действовать в этих условиях", - отметил Красносельский.

Продолжать переговоры

По мнению лидера Тирасполя, в условиях политической нестабильности в Молдавии нельзя допустить развала формата "пять плюс два", а, наоборот, активизировать переговоры. "Необходимо не только разрабатывать новые договоренности, но и добиваться выполнения уже принятых соглашений, чтобы все стороны переговорного процесса взяли на себя обязательства за это", - отметил Красносельский. По его словам, "если Тирасполь выполняет свои обязательства, то к молдавской стороне очень много вопросов".

Встречи в составе "пять плюс два" проходили в последние три года в Берлине, Вене, Риме и Братиславе. На них сторонам удалось согласовать решение ряда вопросов, направленных на укрепление доверия между берегами Днестра. В их числе совместное пользование приграничными землями, функционирование молдавских школ на левом берегу Днестра, признание дипломов об образовании и открытие моста через Днестр, легализацию зарегистрированных в Приднестровье автомобилей, однако многие проблемы еще остаются нерешенными.

На последней встрече в Братиславе, которая прошла в октябре, планировалось провести ревизию сделанного и подтолкнуть стороны к активизации переговоров. Однако участники не смогли согласовать итоговый протокол, договорившись продолжить дискуссии на конференции в Баварии, которая пройдет 4-5 декабря.