Франция направит €1,1 млрд из госбюджета на прокладку канала Сена - Северная Европа

ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Франция выделит из государственного бюджета €1,1 млрд на прокладку судоходного канала, который соединит реку Сена с речной сетью Северной Европы. Соответствующее обязательство подписал в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает в своем Twitter глава региона О-де-Франс Ксавье Бертран.

"Подписано соглашение о финансировании канала Сена - Северная Европа. Это важный акт в ожидании реализации проекта", - написал он. Глава региона также приложил к записи фотографию документа с подписями.

В октябре министр государственного действия и госфинансов Жеральд Дарманен сообщил, что данное соглашение подразумевает выделение €1,1 млрд из бюджета государства. Еще столько же должны были предоставить департаменты Иль-де-Франс, Нор, Уаза, Па-де-Кале и Сомма, однако, как сообщает радио France Bleu, по сравнению с октябрьским планом вклад с их стороны вырос вдвое. Еще два миллиарда будет выделено из фондов Евросоюза. Ожидается, что после подготовительных работ в 2021 году будет развернуто полномасштабное строительство, а сдать канал в эксплуатацию планируется в 2028 году.

Судоходный канал длиной 107 км должен соединить города Компьень (Уаза) и Обаншёль-о-Бак (Нор) и стать важной транспортной артерией на торговых маршрутах из Бельгии и Нидерландов. Он позволит соединить две крупные группы портов - с французской стороны это Гавр, Руан и Дюнкерк, а со стороны других стран - Гент, Зебрюгге, Антверпен и Роттердам. Также предполагается, что с ростом популярности речных перевозок удастся разгрузить и автострады.

Согласно информации на официальном сайте проекта, благодаря ширине 54 м и глубине 4,5 м по нему смогут передвигаться крупные 185-метровые баржи, "способные вместить столько же груза, сколько 200 грузовиков" каждая. В настоящее время большинство французских каналов, построенных еще в прошлые века и реконструированных в 1930-е - 1950-е годы XX века, просто не подходят для столь крупных барж.

Масштабный проект уходит корнями в 1970-е годы, когда начались первые исследования на предмет прокладки канала. В 1981 году занимавший на тот момент пост министра транспорта Мишель Рокар объявил о начале подготовки к его созданию, однако появились проблемы с поиском финансирования. В 1995 году начало строительства анонсировал тогдашний премьер-министр Ален Жюппе, однако проект вновь забуксовал. Такая же участь его ждала и в 2011 году, когда, по словам занимавшего пост президента Николя Саркози, уже было обеспечено 97% от необходимой суммы в €4,5 млрд, и в 2017 году в президентство Франсуа Олланда, который за три недели до окончания мандата объявил об открытии управляющей компании и начале строительных работ в ближайшие месяцы.