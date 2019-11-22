В пакистанской провинции Синд разрешили продажу огнестрельного оружия

ИСЛАМАБАД, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство пакистанской провинции Синд сняло запрет на выдачу лицензий на приобретение огнестрельного оружия. Об этом в пятницу сообщает газета Dawn.

"С одобрения главного министра Синда [Мурада Али Шаха] запрет, наложенный на выдачу лицензий на приобретение оружия в провинции Синд, отменяется, - говорится в уведомлении, изданном правительством Синда. - Решение вступает в силу немедленно".

В уведомлении указано, что оружие можно приобрести лишь по цифровой лицензии. Также отмечается, что приобрести можно лишь незапрещенное оружие, к которому не относятся пулеметы, автоматы и прочее огнестрельное оружие с автоматическим режимом стрельбы.

Запрет на выдачу лицензий на приобретение оружия был введен в Синде в 2013 году. Приостановка продажи огнестрельного оружия была вызвана резким всплеском преступности в провинции.