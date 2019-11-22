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Президент США и премьер Болгарии обсудят 25 ноября в Белом доме энергетику и оборону

Также во время встречи будет подниматься тема "процветания стран Черноморского региона"

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обсудят 25 ноября в Белом доме вопросы обороны, торговли, энергетической независимости и процветания региона. Об этом сообщил в пятницу во время телефонного брифинга представитель вашингтонской администрации в преддверии визита болгарского премьера в американскую столицу.

По его словам, глава Белого дома "продолжает в этом году серию встреч с главами государств Центральной Европы". "Президент ранее уже провел переговоры со своими коллегами из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии Австрии и Румынии", - отметил представитель американской администрации.

"Во время этих контактов мы подчеркивали одну и ту же основную повестку - важность обеспечения безопасности региона, важность партнерства с НАТО... важность процветания и важность более полной интеграции региона в евроатлантическое русло", - подчеркнул он. Представитель администрации отметил, что Трамп на переговорах с Борисовым отметит необходимость соблюдать договоренности в рамках альянса по увеличению военных расходов до 2% ВВП. Он напомнил о покупке Болгарией восьми истребителей F-16, добавив, что Трамп и Борисов на переговорах коснутся и отношений двух стран в области обороны.

"Мы привержены партнерству в области безопасности с Болгарией, которое поможет усилить сдерживание на восточном фланге альянса в Черноморском регионе", - сказал сотрудник администрации.

Процветание и энергетика

Он также добавил, что во время встречи будет подниматься тема "процветания стран Черноморского региона". "Болгария традиционно является одной из беднейших стран региона. У нее есть огромный потенциал для экономического роста в партнерстве с Соединенными Штатами", - считает представитель администрации.

"Мы с особым энтузиазмом относимся к работе в энергетическом секторе. Болгария обладает огромным инвестиционным потенциалом для американских компаний. Она стремится уменьшить свою зависимость от российской энергетики и диверсифицировать свои источники энергии", - считает он.

Среди вопросов, посвященных энергетической безопасности, по словам представителя американских властей, президент и премьер затронут строительство "Турецкого потока", а также появление в этой части Европы терминала для получения американского сжиженного природного газа.

"Мы также ищем возможности для увеличения объема двусторонней торговли, есть ряд областей, в которых американский и болгарский бизнес могут сотрудничать", - заключил он.

Теги
БолгарияСШАБорисов, БойкоТрамп, Дональд
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