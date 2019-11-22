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Brexit

Лидер лейбористов заявил о нейтральной позиции по Brexit в случае нового референдума

Джереми Корбин не будет выступать ни за, ни против выхода Великобритании из ЕС, если станет новым премьер-министром

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Глава британской Лейбористской партии Джереми Корбин в пятницу заявил, что будет занимать полностью нейтральную позицию в случае проведения повторного референдума по вопросу о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС.

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"Если в тот момент я буду премьер-министром, то в этом качестве я буду занимать нейтральную позицию, чтобы пользоваться доверием людей, когда буду воплощать результаты референдума в жизнь", - сказал Корбин в ходе предвыборных дебатов в телеэфире вещательной корпорации Би-би-си.

При этом лидер лейбористов также заявляет, что, в случае прихода его партии к власти в результате досрочных выборов в британский парламент, его правительство в течение шести месяцев достигнет нового соглашения с ЕС об условиях Brexit. Только после этого будет проведен референдум, на котором британцам предложат выбрать между сделкой с Брюсселем и сохранением членства страны в Евросоюзе. Выступавший после Корбина премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил недоумение по поводу позиции своего противника, заявив, что "нейтральным или безразличным по отношению к собственной сделке" оставаться нельзя.

Согласно последним опросам общественного мнения, Консервативная партия Джонсона опережает лейбористов на 10-12% и имеет лучшие шансы получить большинство в Палате общин по итогам выборов, которые состоятся 12 декабря. Кабинет Джонсона исключает возможность проведения второго референдума о Brexit.

Консервативное правительство меньшинства во главе с Джонсоном добилось проведения досрочных выборов в Палату общин британского парламента, чтобы вывести из тупика ситуацию с Brexit. Выход Соединенного Королевства из ЕС был отложен до 31 января 2020 года, так как Джонсону не удалось в короткий срок провести через Палату общин достигнутое с Брюсселем соглашение об условиях "развода" сторон.

Теги
ВеликобританияBrexitКорбин, ДжеремиДжонсон, Борис
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