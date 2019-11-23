Конференция ООН по Ближнему Востоку приняла итоговую декларацию

ТАСС, 23 ноября. Страны - участницы конференции ООН по вопросу создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от всех видов оружия массового уничтожения (ОМУ), приняли в пятницу декларацию по итогам первой сессии конференции. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Конференция ООН приняла политическую декларацию, в которой она провозгласила торжественное обязательство открыто и всеобъемлюще продолжать разработку соглашения о [создании] на Ближнем Востоке зоны, свободной от ОМУ", - написал Ульянов в Twitter. Дипломат сообщил, что всем государствам региона было направлено приглашение поддержать декларацию и принять участие в следующих сессиях конференции.

Постпред также отметил, что было достигнуто соглашение о проведении ежегодных сессий конференции в конце ноября. Проведение второй сессии намечено на 16-20 ноября 2020 года. Она пройдет под председательством Кувейта.

Ранее Ульянов говорил о необходимости принятия по итогам конференции краткого итогового документа, "который посылал бы четкий сигнал международному сообществу о том, что участники конференции удовлетворены первой сессией и настроены на продолжение совместной работы".

В конце прошлого года Генассамблея (ГА) ООН приняла решение о проведении в 2019 году конференции по свободной от ОМУ зоне на Ближнем Востоке. Созыв конференции стал практической реализацией резолюции ГА ООН от 1995 года о свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения зоне на Ближнем Востоке, принятой на Конференции по рассмотрению и продлению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

До сих пор реализация этой резолюции тормозилась по различным причинам. В частности, США не поддержали принятие итогового документа Обзорной конференции 2010 года, в котором содержался призыв в отношении Израиля присоединиться к ДНЯО и поставить под всеобъемлющий контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) все национальные ядерные объекты.