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На острове Бугенвиль начался референдум о независимости от Папуа - Новой Гвинеи

Для участия в голосовании зарегистрировались 206,7 тыс. человек

СИДНЕЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Участки для голосования на референдуме о независимости открылись на острове Бугенвиль, входящем в состав Папуа - Новой Гвинеи. Как сообщила в субботу телекомпания SBS, на месте работают 40 сотрудников ООН и порядка 100 международных наблюдателей.

По данным комиссии по проведению референдума, обнародованным накануне, для участия в голосовании зарегистрировались 206,7 тыс. человек, что составляет порядка 94% от общего числа избирателей, живущих в центральной части Бугенвиля. Руководитель комиссии Маурисио Клаудио заявил, что автономия полностью готова к плебисциту.

"К моменту начала голосования мы открыли 800 избирательных участков на острове и порядка 23 за его пределами", - цитирует Клаудио издание "Почтовый курьер Папуа - Новой Гвинеи". По словам главы комиссии, дополнительные участки открыты в региональных центрах Соломоновых островов: городах Гизо и Хониара, а также в Брисбене и Кэрнсе в Австралии и на ряде атоллов и островов региона.

Первыми смогут выразить свою волю жители региональных центров острова - городов Арава и Бака-Таун, а также ряда отдаленных атоллов. Все 823 участка для голосования, которое продлится две недели, начнут свою работу в ближайшие дни. Завершится голосование в полночь 7 декабря.

В бюллетене для голосования на референдуме содержится всего один вопрос, касающийся дальнейшего статуса острова. Голосующим на выбор предлагается два варианта ответа: "большая автономия" в составе Папуа - Новой Гвинеи либо "независимость". По предварительным оценкам, не менее 65% избирателей готовы поддержать независимость острова, однако даже в случае положительного результата голосования решение должно будет получить ратификацию парламента Папуа Новой - Гвинеи.

Договоренность о проведении референдума о независимости в период между 2015 и 2020 гг. была достигнута в 2001 г. и закреплена в конституции Бугенвиля (утверждена парламентом Папуа - Новой Гвинеи в декабре 2005 г.). Так как большая часть местного населения проживает в небольших отдаленных друг от друга деревнях, а около половины неграмотно, организация голосования сопряжена с большими трудностями. Для его проведения еще в 2017 г. была создана специальная комиссия. Первоначально референдум был запланирован на 15 июня 2019 г., но дважды переносился из-за проблем с финансированием, а также в связи со сложностями, возникшими при формировании полных списков избирателей.

Теги
АвстралияПапуа - Новая ГвинеяСоломоновы Острова
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