Посол Китая в Канаде предостерег Оттаву от вмешательства в ситуацию в Гонконге

ОТТАВА, 23 ноября. /ТАСС/. Посол Китая в Канаде Цун Пэйу предостерег Оттаву от какого-либо вмешательства в ситуацию в Гонконге. Об этом в пятницу он сообщил журналистам в Оттаве.

"Если кто-то здесь действительно попытается протолкнуть решение о введении закона, подобного тому, который [одобрили] в Соединенных Штатах, то это очень опасно, и мы решительно будем выступать против этого", - цитирует посла телеканал CBC. По словам дипломата, такой шаг со стороны Оттавы может ухудшить ее отношения с Пекином. "Если что-то подобное произойдет, то у нас внезапно резко ухудшатся двусторонние отношения. Это не в интересах Канады", - подчеркнул посол.

В среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава серьезно обеспокоена происходящими в Гонконге беспорядками, так как там проживают 300 тыс. канадских граждан. По его словам, правительство Канады намерено в ближайшее время обсудить ситуацию в этом специальном административном районе КНР с учетом реакции на нее ее "международных союзников".

Ранее на этой неделе Палата представителей Конгресса США одобрила так называемый законопроект о демократии и правах человека в Гонконге, требующий от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривающий возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом специальном административном районе КНР. Китай уже направил строгое представление в адрес Соединенных Штатов после принятия этого документа.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволявший выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления. Они сопровождаются насилием, блокированием дорог, поджогами и актами вандализма.