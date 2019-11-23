Власти Кубы наградили орденом экс-президента Бразилии Лулу да Силву

ГАВАНА, 23 ноября. /ТАСС/. Руководство Кубы вручило орден имени Карлоса Мануэля де Сеспедеса - одну из высших государственных наград страны - бывшему президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве (2003-2010) за вклад в развитие отношений между двумя государствами и продвижение интеграционных процессов в Латинской Америке. Об этом в пятницу сообщается на сайте кубинского внешнеполитического ведомства.

"Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был награжден орденом имени Карлоса Мануэля де Сеспедеса, который президент Республики Куба вручает кубинским и иностранным гражданам, которые отличились в борьбе за национальное освобождение народов, за поддержку кубинской революции, за международный авторитет, достигнутый в политической, социальной или экономической борьбе в интересах народа или за ценный вклад в укрепление мира и мирного сосуществования", - говорится в сообщении министерства иностранных дел.

Как подчеркнули в дипведомстве, экс-президент Бразилии внес "крайне важный вклад в развитие БРИКС в качестве альтернативы гегемонии богатых стран с целью обеспечить экономическую автономию среди своих членов, увеличить геополитическое влияние и помочь беднейшим странам". "Он также восстановил естественные и исторические отношения и сотрудничество между его страной и Африкой. На региональном уровне Лула был влиятельным сторонником интеграции стран Латинской Америки и Карибского бассейна", - указали в министерстве.

В МИД Кубы отметили, что политик также боролся с экономической, торговой и финансовой блокадой против Кубы со стороны США и защищал право кубинского народа на самоопределение.

В первой половине ноября Лула да Силва покинул здание управления федеральной полиции в городе Куритиба, где провел в заключении 580 дней за совершение коррупционных преступлений. Адвокаты экс-президента подали ходатайство об освобождении политика из заключения после того, как Федеральный верховный суд Бразилии принял решение, позволяющее бывшему главе государства находиться на свободе до окончательного рассмотрения всеми предусмотренными законом инстанциями апелляций по его уголовному делу.

Лула да Силва стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. В апреле прошлого года по решению Федерального верховного суда он был приговорен к тюремному сроку по обвинениям в коррупции и отмывании денег. В апреле Верховный суд сократил срок тюремного заключения политику с почти 13 лет до восьми лет и 10 месяцев. Экс-глава государства отвергает все предъявленные ему обвинения.