Поврежденный демонстрантами в Гонконге туннель откроют через неделю

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 ноября. /ТАСС/. Ключевой автомобильный туннель "Кросс-Харбор" под проливом Виктория, выведенный из строя радикальными демонстрантами в Гонконге, будет вновь открыт для движения через неделю. Об этом заявил в субботу главный секретарь (главный министр) местной администрации Мэттью Чжан, выступая в радиопрограмме.

"Правительство делает все возможное, чтобы открыть туннель к концу следующей недели", - сказал он.

По его словам, с пятницы начались масштабные ремонтные работы, для участия в которых было мобилизовано 380 человек. В результате беспорядков, устроенных протестующими, были полностью уничтожены пункты взимания платы, повреждены вентиляционная и противопожарная системы туннеля.

Речь идет о самом старом и оживленном из трех подводных туннелей, связывающих остров Гонконг с материковой частью города. Проезд по нему был блокирован 10 дней назад в ходе массовых беспорядков, вспыхнувших у близлежащего Политехнического университета. Протестующие студенты с помощью бутылок с зажигательной смесью устраивали там многочисленные поджоги, раскидали на проезжую часть кирпичи и мусор, вывели из строя будки, шлагбаумы, системы мониторинга движения и прочее оборудование.

Закрытие стратегически важного туннеля протяженностью около 2 км создало серьезные неудобства для автомобилистов, резко усилило нагрузку на два других более дорогих объездных туннеля и привело к пробкам. Стоимость проезда по туннелю "Кросс-харбор" для частного автотранспорта составляет 20 гонконгских долларов ($2,6). Ежедневно по нему проезжают 112 тыс. машин.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа студенческой молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления. Они сопровождаются насилием, блокированием дорог, поджогами и актами вандализма.