В Париже ввели дополнительные меры безопасности из-за планируемых акций "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Парижа приняли в субботу дополнительные меры безопасности в связи с запланированными в этот день манифестациями участников движения "желтых жилетов". Как убедился корреспондент ТАСС, усиленные отряды полиции дежурят на основных улицах и площадях города.

Пять полицейских фургонов выставлены на площади Шарля де Голля по периметру Триумфальной арки. Возле площади Согласия стоит около десятка машин жандармерии. Перед мостом, ведущим к зданию Национального собрания, дежурят полицейские патрули. На перекрестке авеню Монтень и Елисейских полей стоят 15 фургонов национальной полиции. Главную авеню Парижа - Елисейские поля - патрулируют отряды полиции по два-три человека.

Согласно сообщению, опубликованному в Twitter префектуры парижской полиции, манифестации, как и в предыдущие недели, запрещены на Елисейских полях, площади Шарля де Голля, в районах Матиньонского и Бурбонского дворцов, где заседают министры и депутаты Национального собрания. Кроме того, действует запрет на проведение каких-либо акций вокруг собора Нотр-Дам на острове Сите.

В прошлую субботу по всей Франции с новой силой прокатилась волна протестов "желтых жилетов". По информации МВД республики, общая численность участников акций составила 28 тыс. человек, из них 4,7 тыс. человек вышли на манифестации, организованные в Париже. В столице акции сопровождались беспорядками и столкновениями агрессивно настроенных демонстрантов с полицией. 264 человека были задержаны.

Год назад, 17 ноября 2018 года, состоялась первая крупномасштабная акция движения "желтых жилетов". Первоначально манифестации проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Теперь участники общественной кампании выдвигают не только социально-экономические, но и политические требования.