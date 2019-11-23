СМИ: сына президента Египта назначили военным атташе в Москву

ТАСС, 23 ноября. Старший сын президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси Махмуд ас-Сиси назначен военным атташе посольства в Москве. Об этом сообщил информационный портал Mada Masr.

По данным издания, Махмуд ас-Сиси, который занимает должность в Службе общей разведки, будет направлен в 2020 году в Россию "на длительный срок, который может составить несколько месяцев или даже лет". Перед командировкой в РФ он будет переведен в Управление военной разведки, пишет портал. Официальных заявлений Каира по этому поводу не поступало.

На прежней должности в Службе общей разведки сын египетского президента курировал средства массовой информации.