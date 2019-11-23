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AFP: Пенс прибыл с необъявленным визитом в Ирак

Американский вице-президент посетит военнослужащих США, сообщило агентство

ТАСС, 23 ноября. Вице-президент США Майкл Пенс прибыл в субботу с необъявленным визитом в Ирак. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в службах безопасности.

По его сведениям, в Ираке американский вице-президент посетит военнослужащих США, размещенных на расположенной к западу от Багдада военно-воздушной базе Айн аль-Асад.

Трамп нанес 26 декабря 2018 года необъявленный визит в Ирак, где встретился с военнослужащими США. Во время выступления президент объявил, что не планирует выводить войска из этой арабской страны, при этом Ирак может стать базой для операций против террористов в Сирии.

Теги
СШАИракПомпео, Майкл (Майк)
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