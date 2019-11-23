СМИ: полиция Словении задержала более 40 праворадикалов, "патрулировавших" границу страны

ЛЮБЛЯНА, 23 ноября. /ТАСС/. Словенские полицейские в субботу задержали группу националистов, занимавшихся "патрулированием" границы республики с Хорватией в поисках нелегальных мигрантов. В числе 41 задержанного оказалось семь человек с предметами, похожими на оружие, сообщило Словенское агентство печати (СТА).

Операция проводилась в окрестностях деревни Планина-в-Подбочью на юго-востоке Словении. Сообщается, что сотрудники словенских правоохранительных органов проверили у правых активистов документы и изъяли у них предметы, "сходные с боевым оружием". Данные предметы были отправлены на экспертизу, призванную установить их предназначение, в зависимости от ее итогов будет принято решение о возбуждении уголовного дела. При этом сами радикалы утверждают, что в их распоряжении находились лишь муляжи оружия.

Издание также сообщает, что задержанные являются сторонниками бывшего кандидата в президенты Словении Андрея Шишко, известного своими националистическими взглядами. Он получил известность в республике благодаря созданному им в сентябре 2018 года "добровольному объединению самообороны" под названием "Гвардия Штирии". После публикации видеозаписей, на которых десятки вооруженных молодых людей в камуфляжной форме и масках маршировали в лесу, Шишко был задержан полицией и получил шесть месяцев тюрьмы за попытку организации госпереворота. После освобождения политик заявил о намерении продолжать деятельность, борясь против нелегальной миграции в рамках национального законодательства.