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МИД Пакистана вызвал посла Норвегии из-за инцидента с Кораном

Ранее в городе Кристиансанн прошла акция протестов, направленная против распространения в стране ислама

ИСЛАМАБАД, 23 ноября. /ТАСС/. Посол Норвегии в Пакистане Кьелл-Геннар Эриксен был вызван в министерство иностранных дел республики из-за осквернения Корана организацией "Остановим исламизацию Норвегии". Об этом говорится в распространенном в субботу МИД Пакистана пресс-релизе

"Посол Норвегии был вызван в МИД Пакистана, где ему была озвучена высокая обеспокоенность правительства и народа Пакистана по поводу факта осквернения Священного Корана в норвежском городе Кристиансанн", - сообщает МИД. "Было подчеркнуто, что такие действия ранят мусульман, которых насчитывается порядка 1.3 млрд человек по всему свету, - отмечается в заявлении. - Такие действия не могут быть оправданы правом на свободу самовыражения". "Власти Норвегии были настоятельно призваны привлечь виновных к ответственности и предотвратить повторение подобных инцидентов в дальнейшем", - говорится в пресс-релизе.

20 ноября в городе Кристиансанн прошла акция протестов организации "Остановим исламизацию Норвегии", направленная против распространения в стране ислама. Организаторы согласованной манифестации заранее предупредили сотрудников полиции о намерении сжечь Коран. Несмотря на призывы сил правопорядка воздержаться от подобных провокационных действий сторонники организации подожгли священную книгу.

Теги
ПакистанНорвегия
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