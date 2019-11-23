В Румынии пройдет второй тур выборов президента

БУХАРЕСТ, 24 ноября. /ТАСС/. Второй тур президентских выборов состоится в воскресенье в Румынии. Голосование будет проходить между 07:00 и 21:00 (08:00 и 22:00 мск) на 18748 избирательных участках. В постоянных избирательных списках насчитывается более 18 млн человек.

За рубежом открыты 835 избирательных участков. Румыны, находящиеся за пределами страны, могут голосовать в течение трех дней (22-24 ноября) или по почте. Румынская диаспора насчитывает примерно 4 млн человек и по традиции поддерживает правоцентристские партии в Румынии.

В результате первого тура выборов, который прошел 10 ноября, ни один из кандидатов не получил большинства голосов зарегистрированных избирателей (50+1). Поэтому проводится второй тур, в котором встречаются два кандидата, набравшие их наибольшее количество, - действующий президент Клаус Йоханнис, выдвинутый Национал-либеральной партией (37,82% голосов), и кандидат Социал-демократической партии Виорика Дэнчилэ (22,26%). Победителем станет тот, кто наберет больше голосов. Президент Румынии избирается сроком на пять лет.

Анкеты кандидатов

60-летний Клаус Вернер Йоханнис - этнический немец, уроженец Сибиу (центр Румынии) - одного из крупнейших городов Трансильвании, основанного саксонскими колонистами в XII веке. Закончил физфак университета Бабеш-Бойяи (Клуж-Напока). Учитель физики в городском лицее, с 2000 года - мэр города, выдвинутый Демократическим форумом немцев Румынии. В 2013 году вступил в Национал-либеральную партию, в 2014 году стал ее председателем, в этом же году избран президентом Румынии. Женат, детей нет, родители с 1992 года живут в Германии.

55-летняя Виорика Дэнчилэ родилась в уезде Телеорман (юг Румынии), закончила Институт нефти и газа (Плоешть). Член СДП с 1996 года, работала учителем в лицее и инженером в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей компании "Петром", затем в партийных органах и местной администрации. В 2009-2018 годы - европарламентарий. В 2018-2019 годы - премьер-министр Румынии, с 2019 года - председатель СДП. Замужем, имеет приемного сына.

Два политических лагеря

Кандидаты представляют два основных противостоящих в Румынии лагеря. Правые либералы (Йоханнис) объединяют так называемые проевропейские силы, которые выступают под флагом демократии и правового государства. Левые социал-демократы (Дэнчилэ) также провозглашают приверженность этим ценностям, однако в их голосах звучат (достаточно робко) национально-популистские нотки. Электорат правых - в основном городской, образованный и молодой, избиратели левых - большей частью из сельской местности, с невысокой квалификацией и пожилые.

Либералы именуют социал-демократов наследниками компартии, обвиняют в коррупции и в стремлении поставить страну в зависимость от России. Социал-демократы упрекают либералов в презрении к румынскому народу, в намерении проводить политику жесткой экономии и подчинить страну Вашингтону и Брюсселю.

СДП выиграла парламентские выборы в 2016 году и до октября этого года была правящей партией в стране. Избранный в 2014 году от НЛП президент Клаус Йоханнис в течение последних трех лет вел непримиримую борьбу с социал-демократами, хотя его статус требует, согласно конституции, политической равноудаленности. В этом году чаша весов склонилась на сторону либералов, которые вышли вперед на выборах в Европарламент в мае, сумели организовать вынесение вотума недоверия правительству СДП (с разницей в пять голосов) и сформировать либеральный кабинет в октябре, и, наконец, выиграли 10 ноября первый тур президентских выборов.

Теория заговора

Особенность прошедшей избирательной кампании - отсутствие дебатов, предвыборных митингов, пресс-конференций. Основные кандидаты посещали лишь постановочные мероприятия и встречи с собственными сторонниками.

Ряд обозревателей считает, что публичные предвыборные акции проводились формально и лишь для отвода глаз, тогда как в реальности результат выборов был предрешен заблаговременно некими влиятельными группировками. В Румынии уже давно получила распространение теория "параллельного государства", согласно которой страной управляют из-за кулис определенные "группы по интересам" или кукловоды, связанные, главным образом, со спецслужбами.

В результате интерес в обществе к кампании, лишенной фактически содержания, был минимальным. Многие румыны рассудили, что нет смысла в очередной раз выслушивать обещания кандидатов, если результат все равно определяется в другом месте. По сути, это - признак растущей пропасти между политическим классом и массой избирателей в Румынии, что подтверждает все более низкая явка на выборах.

Демонизация социал-демократов

Такой характер кампании определил Клаус Йоханнис, который публично отверг предложение Виорики Дэнчилэ провести предвыборные теледебаты в прямом эфире. "Я не могу легитимировать жалкую политику СДП в последние годы, согласившись на дебаты с кандидатом этой партии", - пояснил он. "Я не участвую в предвыборном состязании с СДП, я веду с СДП войну", - заявил глава государства.

Главной целью Йоханниса в этой кампании была максимальная демонизация противника, создание СДП имиджа "врага общества". Действующий президент вел себя так, как будто эта партия уже находится вне закона: утверждал, что СДП "правила против румын", называл ее правительство "токсичным", а самих лидеров социал-демократов именовал попросту "шайкой уголовников".

Безапелляционные обвинения, нередко оскорбительные выпады, примитивные лозунги типа: "Долой красную чуму!", похоже, принесли плоды. Лидеры СДП были вынуждены обороняться, не находили адекватных реплик, утратили инициативу. "Президент, который стремится уничтожить политическую партию, представляет собой самую большую угрозу для демократии", - смогла лишь ответить Дэнчилэ. Лишь на исходе кампании она попыталась придать своим выступлениям наступательный характер, однако было уже поздно.

Заочные дебаты кандидатов

После того, как Йоханнис подвергся за отказ от дебатов жесткой критике за "недемократический подход" даже в собственном лагере, он принял решение провести предвыборную дискуссию с девятью политологами и журналистами. "Йоханнис предпочитает встречу с журналистами, которых выберет он сам из тех, кто оказывает ему политическую и избирательную поддержку, - прокомментировал политолог Стелиан Тэнасе. - Это похоже на маскарад".

Параллельно и Дэнчилэ пригласила журналистов к "открытому диалогу", подчеркнув, что в нем могут участвовать все желающие представители прессы. Обе встречи проходили одновременно, однако большинство телеканалов выбрали для трансляции в прямом эфире мероприятие президента. Выступления кандидатов не позволили избирателям узнать о них ничего нового, свелись большей частью к саморекламе и взаимным нападкам.

В ходе этих заочных дебатов кандидаты попытались сформулировать и позицию по отношению к России. "Отношения с Россией очень сложные", - сказал Йоханнис. "Наш подход к России - это подход, который мы разделяем с НАТО в области безопасности, и это европейский подход в отношении торговли и санкций. С этим подходом мы верим, что имеем серьезную позицию, которая гарантирует нам безопасность". "Румынии нужны корректные отношения с Россией, основанные на диалоге и международных принципах", - сказала Дэнчилэ.

Ожидаемый финал

Бесспорный фаворит гонки - Йоханнис, который лидирует во всех прогнозах и рейтингах с большим отрывом. Хотя многочисленные комментаторы критикуют его за бездействие, отсутствие результатов и национального проекта, мало кто в Румынии сомневается в том, что действующий президент получит второй мандат.

Румынские обозреватели объясняют преимущество Йоханниса поддержкой спецслужб, неправительственных организаций и мощного "картеля прессы", которая позволила "оркестровать" кампанию выгодным ему образом. Наконец "проевропейскому" президенту очевидным образом симпатизирует Запад. Благодаря этой поддержке, Йоханнис смог максимально использовать административный ресурс, особенно после прихода к власти 4 ноября либерального правительства Лудовика Орбана, избежать непосредственных контактов с избирателями и встретиться во втором туре с "удобным" для него кандидатом - Виорикой Дэнчилэ.

Таким образом, для определения главы румынского государства на предстоящее пятилетие осталось лишь сделать последний шаг, который многие считают уже формальностью, - провести голосование и обеспечить достаточную явку.