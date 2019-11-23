Парламент Боливии одобрил законопроект о проведении новых выборов президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 ноября. /ТАСС/. Палата депутатов парламента Боливии одобрила в субботу законопроект о проведении новых всеобщих выборов. Об этом сообщается в Twitter палаты.
"Палата депутатов единогласно одобрила законопроект "Об особом и переходном режиме для проведения всеобщих выборов", - говорится в сообщении, сопровождаемом отрывком видеозаписи заседания. На кадрах видно, как вопрос выносится на голосование, после чего депутаты поднимают руки. "Единогласно, председатель", - произносит закадровый голос.
#AHORA Pleno de la Cámara de Diputados aprueba en grande y por unanimidad el Proyecto de Ley de "Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales". pic.twitter.com/LOFvqcBuFx— Diputados Bolivia (@Diputados_Bol) November 23, 2019
Документ предусматривает отмену результатов прошедшего 20 октября голосования и назначение новых членов Высшего избирательного суда (ВИС). В нем также говорится, что выборы должны пройти как можно скорее. Ранее документ одобрила Палата сенаторов.
Теперь документ отправится на подпись и.о. президента Жанин Аньес. Как ранее сообщил министр юстиции Альваро Коимбра, члены ВИС должны быть избраны в течение 15 дней с момента публикации закона. Дата проведения выборов будет определена позже.
В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления сторонники Месы начали проводить акции протеста по всей стране.
Армия, оппозиция и профсоюзы потребовали от Моралеса уйти в отставку, и 10 ноября он заявил, что покидает свой пост, охарактеризовав ситуацию как госпереворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на должность и.о. главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов.