Сенат Боливии отложил предоставление Моралесу иммунитета от уголовного преследования

Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

Боливия без Моралеса. Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

Об этом сообщил в Twitter сенатор Оскар Ортис, занявший в ходе прошедших 20 октября выборов президента третье место.

"Рассмотрение Сенатом законопроекта, которым предлагалось предоставить иммунитет Эво Моралесу и Альваро Гарсии было приостановлено", - говорится в публикации. Политик также отметил, что часть сенаторов от партии "Движение к социализму", лидером которой является Моралес, признали документ несоответствующим конституции. Ранее об отказе подписать такой закон заявила временный президент Боливии Жанин Аньес.