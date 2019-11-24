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Политический кризис в Боливии

Сенат Боливии отложил предоставление Моралесу иммунитета от уголовного преследования

Ранее временный президент страны Жанин Аньес заявила об отказе подписать этот закон

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 ноября. /ТАСС/. Боливийские сенаторы отложили рассмотрение законопроекта о предоставлении экс-президенту Боливии Эво Моралесу защиты от уголовного преследования.

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Об этом сообщил в Twitter сенатор Оскар Ортис, занявший в ходе прошедших 20 октября выборов президента третье место.

"Рассмотрение Сенатом законопроекта, которым предлагалось предоставить иммунитет Эво Моралесу и Альваро Гарсии было приостановлено", - говорится в публикации. Политик также отметил, что часть сенаторов от партии "Движение к социализму", лидером которой является Моралес, признали документ несоответствующим конституции. Ранее об отказе подписать такой закон заявила временный президент Боливии Жанин Аньес.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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