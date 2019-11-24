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В Тбилиси протестующие повесили цепь и замок на ограду президентского дворца

Так они выразили протест против пассивной роли главы государства Саломе Зурабишвили в урегулировании политического кризиса

ТБИЛИСИ, 24 ноября. /ТАСС/. Несколько десятков активистов гражданского движения "Посмей" повесили в воскресенье цепь и замок на ограду президентского дворца в Тбилиси, тем самым выразив протест против пассивной роли главы государства Саломе Зурабишвили в урегулировании политического кризиса в Грузии. Об этом сообщила телекомпания "Рустави 2".

"Мы пришли к Саломе Зурабишвили с миром. Мы все знаем, какой кризис в стране, а Саломе Зурабишвили лишь спустя 10 дней после начала кризиса делает политическое заявление. Мы требуем от Зурабишвили стать посредником между властями и оппозицией, чтобы они приступили к диалогу", - цитирует "Рустави 2" одну из активисток.

Изначально протестующие пытались повесить цепь и замок на входе в президентский дворец, однако полицейские не дали им этого сделать, ссылаясь на статью кодекса об административных правонарушениях, которая запрещает подобные действия в отношении зданий, являющихся памятниками культурного наследия. Это вызвало недовольство членов "Посмей", однако позднее был найден компромиссный вариант и демонстранты ограничились оградой.

Цепь и замок стали в последние дни символами протестного движения в Тбилиси. Подобные замки оппозиционеры, а также гражданские активисты уже повесили на воротах администрации правительства, Службы государственной безопасности, Генпрокуратуры, на дверях офисов мажоритарных депутатов парламента в столице и регионах, а также возле дома председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.

Протесты в Грузии

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент Грузии 14 ноября не поддержал идею конституционных изменений, касающихся проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Против этой инициативы выступила большая часть мажоритарных депутатов от правящей партии, которая и разработала законопроект.

После провала голосования гражданские активисты и оппозиционные политики вышли на митинг у стен парламента, обвинив во всем Иванишвили. Именно он анонсировал переход со смешанной на пропорциональную систему выборов в июне 2020 года. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания высшего законодательного органа страны. 17 ноября они заблокировали парламент, повесив на ворота цепи с замками.

18 ноября спецназ при помощи водометов и слезоточивого газа разогнал протестующих и открыл парламент для депутатов. Оппозиция грозится 25 ноября вновь провести масштабный митинг и пикетировать парламент. Зурабишвили в субботу призвала власти и оппозиционеров к диалогу с целью поиска компромиссного решения, которое поможет стране выйти из сложившейся ситуации.

Теги
ГрузияЗурабишвили, Саломе
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