СМИ: два человека погибли в ходе акций протеста в Ираке

ТАСС, 24 ноября. По меньшей мере два человека были убиты в ходе акций протеста, которые проводятся в воскресенье близ порта Умм-Каср, расположенного в провинции Басра на юге Ирака. Об этом сообщил арабский телеканал Al Hadath.

По его данным, силы безопасности, пытавшиеся не допустить перекрытия демонстрантами дорог, ведущих в один из крупнейших иракских портов, использовали для разгона протестующих гранаты со слезоточивым газом, несколько раз полицейские открывали огонь по толпам людей, собравшихся близ Умм-Касра. Не менее 90 иракцев получили ранения или отравления газом.

Согласно информации телеканала Sky News Arabia, в другой южной провинции, Ди-Кар, при разгоне антиправительственных демонстраций были убиты два человека, как минимум 20 пострадали.

Акции протеста в Ираке не прекращаются с начала октября, когда на улицы городов начали выходить люди, недовольные ухудшением условий жизни, высокой безработицей среди молодежи и коррупцией. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент. За время беспорядков погибли более 320 человек, жертвы есть среди как демонстрантов, так и сотрудников сил безопасности. Пострадали свыше 15 тыс. человек.