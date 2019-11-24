{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста в Иране

Власти Ирана заявили, что среди зачинщиков беспорядков в стране выявлены сторонники ИГ

Как заявил губернатор провинции Керманшах Хушанг Базванд, эти люди арестованы и "их будут судить по закону"

ТАСС, 24 ноября. Сторонники нескольких террористических организаций выявлены среди зачинщиков и наиболее активных участников беспорядков, происшедших в минувшие дни в ряде провинций Ирана. Соответствующую информацию, как сообщил иранский телеканал Press TV, обнародовал в воскресенье губернатор провинции Керманшах Хушанг Базванд.

По его словам, "среди тех, кто провоцировал беспорядки, были идентифицированы сторонники террористических группировок". Среди них Базванд назвал такие экстремистские структуры, как "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и "Моджахедин-э Халк" ("Организация моджахедов иранского народа"), которая признана в Иране террористической.

Губернатор Керманшаха пояснил, что наиболее активные участники беспорядков "нападали как на полицейских, так и на простых граждан, нанесли серьезный ущерб общественной собственности, многим предприятиям бизнеса в провинции". Сторонники террористических групп, добавил Базванд, арестованы и "их будут судить по закону".

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза - с 15 тыс. риалов ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр. После этого решения в ряде городов Ирана прошли акции протеста, вспыхнули столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. По сообщениям местных и западных СМИ, погибли от 12 до 30 человек, десятки получили травмы и ранения.

Теги
ИранАкции протеста в Иране
Реклама на ТАСС
Партия Бурджанадзе примет участие в митинге в Тбилиси 25 ноября
Участники митинга будут требовать проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС