Британские консерваторы обещают не продлевать переходный период после Brexit

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство Великобритании не намерено продлевать сроки переходного периода после Brexit. Об этом говорится в предвыборном манифесте правящей Консервативной партии, который в воскресенье представил премьер-министр Борис Джонсон.

"Мы договоримся о новом торговом соглашении в следующем году, таком соглашении, которое усилит нашу страну, и мы не продлим переходный период после декабря 2020 года", - говорится в документе, выдержки из которого приводит агентство Reuters.

"Единственная возможность реализовать Brexit - с Консервативной партией в парламенте", - отмечается в манифесте. В нем также говорится о том, что в случае победы консерваторов на декабрьских выборах сделка о "разводе" с ЕС будет внесена на рассмотрение парламента до конца года, а до 31 января 2020 года страна покинет ЕС.

Выступая в воскресенье в городе Телфорд в графстве Шропшир на западе страны, Джонсон заявил, что именно возглавляемая им политическая сила способна вывести страну из ЕС. Премьер указал на то, что Лейбористская партия намерена провести повторный референдум по Brexit, в то время как Шотландская национальная партия и "Либеральные демократы" - вообще отменить результаты плебисцита 2016 года. "У нас есть сделка, мы можем все закончить в течение если не дней, то нескольких недель, чтобы покинуть ЕС до 31 января 2020 года", - сказал Джонсон.

Переходный период после Brexit, в течение которого Лондон и ЕС должны будут заключить новое торговое соглашение, должен продлиться до 31 декабря 2020 года. Согласно условиям достигнутого сторонами 17 октября соглашения о Brexit, переходный период может быть однократно продлен на срок, не превышающий двух лет.

С помощью досрочных выборов, которые были назначены на 12 декабря, Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования сделки о Brexit. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, а затем и на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку. Сменивший ее Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. ЕС предоставил ее Лондону.