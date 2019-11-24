{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп в ближайшее время назовет место проведения саммита "семерки"

В качестве одного из вариантов рассматривается резиденция американского президента в Кэмп-Дэвиде

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье сообщил, что скоро назовет место проведения саммита Группы семи. В качестве одного из вариантов рассматривается его резиденция в Кэмп-Дэвиде (штата Мариленд).

"Очень плохо, что мы не можем провести саммит там (в Trump National Doral Miami - прим. ТАСС). Я предлагал взять на себя все расходы, это позволило бы сэкономить $35 млн для США, лучшее место, - написал президент в Twitter. - Но глупые люди думали, что я бы на этом заработал. Ложь!"

"Рассматриваем Кэмп-Дэвид. Скоро объявим", - добавил он.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Интервью
Мехрибан Алиева: отношения Москвы и Баку носят образцовый характер
Первый вице-президент Азербайджана об итогах официального визита в Россию — в интервью ТАСС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС