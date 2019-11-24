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Политический кризис в Боливии

И.о. главы Боливии подписала закон о проведении новых выборов президента

Жанин Аньес подчеркнула, что задачей правительства является проведение новых выборов как можно скорее

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 ноября. /ТАСС/. Временный президент Боливии Жанин Аньес в воскресенье подписала ранее одобренный парламентом страны закон о проведении новых всеобщих выборов.

"Мы чувствуем, что выполнили свой долг. Задача моего правительства - провести новые выборы как можно скорее", - сказала она на церемонии подписания закона, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

Подписанный документ предусматривает отмену результатов прошедшего 20 октября голосования и назначение новых членов высшего избирательного суда (ВИС) в течение 20 дней со дня вступления закона в силу. В течение двух дней после вступления в должность члены ВИС должны будут назначить дату выборов.

23 ноября обе палаты парламента Боливии одобрили предложенный временным правительством законопроект о проведении новых выборов. Аньес отметила, что "достичь консенсуса для принятия документа единогласно было непросто".

В Боливии 20 октября прошли президентские выборы. Согласно данным высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, в тот момент действующий глава государства. Его главный соперник - экс-президент Карлос Меса - заявил, что не признает победу оппонента в первом туре.

После трех недель протестов, 10 ноября, Моралеса заявил, что покидает свой пост, охарактеризовав ситуацию как госпереворот. Его примеру последовали вице-президент Альваро Гарсиа Линера и спикеры обеих палат парламента, которые, согласно конституции, были следующими в очереди на должность и.о. главы государства. Второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов.

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БоливияПолитический кризис в Боливии
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