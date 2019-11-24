Сторонники экс-президента Армении собирают подписи с требованием освободить его

ЕРЕВАН, 24 ноября. /ТАСС/. Представители общественно-политического движения "Победа", которые являются сторонниками бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году, в воскресенье начали собрание подписей в центре Лорийской области Ванадзоре с требованием освободить экс-главу страны. Акцию транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Роберт Кочарян является героем Армении и Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС). Предъявленные в его отношении обвинения являются лживыми и носят исключительно политический характер. Мы собираем подписи в его поддержку и требуем немедленного освобождения нашего героя", - отметил в эфире местного портала News.am один из членов движения "Победа".

Судебный процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому проходят Кочарян, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября в суде общей юрисдикции Еревана.