{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сторонники экс-президента Армении собирают подписи с требованием освободить его

Представители общественно-политического движения "Победа" считают, что предъявленные в отношении Роберта Кочаряна обвинения "являются лживыми и носят исключительно политический характер"

ЕРЕВАН, 24 ноября. /ТАСС/. Представители общественно-политического движения "Победа", которые являются сторонниками бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году, в воскресенье начали собрание подписей в центре Лорийской области Ванадзоре с требованием освободить экс-главу страны. Акцию транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Роберт Кочарян является героем Армении и Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС). Предъявленные в его отношении обвинения являются лживыми и носят исключительно политический характер. Мы собираем подписи в его поддержку и требуем немедленного освобождения нашего героя", - отметил в эфире местного портала News.am один из членов движения "Победа".

Судебный процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому проходят Кочарян, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября в суде общей юрисдикции Еревана.

Теги
АрменияКочарян, Роберт Седракович
Реклама на ТАСС
Глава ЦИК Белоруссии считает, что новый парламент обеспечит предсказуемую госполитику
Лидия Ермошина также отметила, что не видит необходимости в изменении избирательного законодательства до предстоящих президентских выборов в 2020 году, на чем настаивают представители ОБСЕ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС