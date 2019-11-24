Малая группа Конституционного комитета Сирии соберется на второе заседание в Женеве

ЖЕНЕВА, 25 ноября. /ТАСС/. Редакционная, или малая группа Конституционного комитета Сирии соберется в понедельник в Женеве на второй раунд дискуссий после двухнедельного перерыва. В течение предстоящей недели она будет работать над предложениями по новому основному закону страны, которые затем будут вынесены на утверждение комитета.

"Сорок пять членов малой группы Конституционного комитета Сирии начнут прибывать во Дворец Наций с 9:00 по местному времени (11:00 мск)", - сообщила в воскресенье вечером пресс-служба женевского Отделения ООН.

Эта группа, в которую вошли по 15 представителей от правительства, оппозиции и гражданского общества, провела первый раунд дискуссий с 4 по 8 ноября. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен расценил его итоги как "очень хорошее начало". Внимание было уделено вопросам суверенитета, территориальной целостности и борьбы с терроризмом.

Согласование списка участников редакционной группы стало главным практическим итогом первого этапа работы Конституционного комитета Сирии, стартовавшей в Женеве 30 октября. В его состав входят 150 делегатов - по 50 от правительства, оппозиции и гражданского общества. Представители всех трех сегментов, входящих в комитет, заявили о настрое на конструктивную работу, которая, как ожидается, продлится не один месяц.