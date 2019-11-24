Генсек ООН и лидеры общин Кипра обсудят пути возобновления межобщинного диалога

НИКОСИЯ, 25 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведет в понедельник в Берлине встречу с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом и лидером турок-киприотов Мустафой Акынджи с целью попытаться придать дополнительный импульс процессу возобновления прерванного два года назад диалога между греческой и турецкой общинами острова по урегулированию кипрской проблемы.

По итогам этой встречи Гутерриш должен принять решение о том, имеет ли смысл созывать следом пятистороннюю встречу по кипрскому урегулированию с участием уже не только лидеров двух общин острова, но также и делегаций Греции, Турции и Великобритании - трех стран, играющих роль держав - гарантов независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра. Официальная Никосия рассчитывает на то, что такая встреча могла бы состояться уже в декабре и что на ней следует определить круг тех вопросов, которые стороны готовы будут обсуждать в ходе нового раунда межобщинных переговоров по урегулированию проблемы разделенного острова.

В минувшую пятницу официальный представитель правительства Республики Кипр в ранге министра Продромос Продрому сказал, что Анастасиадис рассматривает трехстороннюю берлинскую встречу как возможность скорейшего возобновления межобщинных переговоров. Вместе с тем сам Гутерриш в своем последнем докладе о развитии ситуации вокруг кипрского урегулирования в свете осуществляемой генсеком ООН миссии добрых услуг хотя и выразил надежду на то, что долгосрочное урегулирование достижимо, но при этом признал, что перспектива возобновления межобщинного диалога на данный момент выглядит неопределенной.

По его оценке, жители Кипра "скептически относятся к перспективам успешных переговоров, <...> и ни одна из сторон не приложила достаточных усилий для того, чтобы избежать бесполезной риторики, которая еще больше усилила скептицизм у людей". Гутерриш добавил, что "несмотря на неоднократные призывы к двум лидерам (Анастасиадису и Акынджи) лучше информировать две общины о контурах урегулирования и улучшить общие условия и атмосферу для продвижения этого процесса, климат еще больше ухудшился". Причиной этого ухудшения, по утверждению генсека ООН, стало расхождение сторон в отношении того, какие вопросы необходимо выносить на переговоры.

Проблему дополняет и тот момент, что Акынджи, судя по всему, на предстоящей встрече будет непросто принимать решения или тем более впоследствии претворять их в жизнь, поскольку популярный лидер турок-киприотов нынче не чувствует за своей спиной необходимой поддержки со стороны Анкары после того, как он открыто не поддержал военные действия Турции в Сирии. 10 ноября неназванный источник Кипрского информационного агентства в правительстве Республики Кипр заявил, что пятисторонняя встреча с участием держав-гарантов, по всей видимости, в ближайшее время не состоится, так как Турция, по его словам, скорее всего, отложит свое участие в обсуждении кипрской проблемы на любых встречах и форумах до апрельских выборов президента самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК). Тем самым он намекнул на то, что Анкара вполне может делать ставку на возможность непереизбрания Акынджи на президентский пост и, соответственно, на смену лидера общины.

Кипрское урегулирование: подлинное или формальное?

Кипрская газета Cyprus Mail уже многократно высказывала мнение о том, что процесс подлинного кипрского урегулирования на деле уже давно свернут, и что Анастасиадис и Акынджи, научившись ладить и улыбаться друг другу во время редких встреч, никак не стремятся наполнить этот процесс реальным содержанием и затягивают его до бесконечности, поскольку сближение позиций общин подорвало бы их собственные политические позиции. Недавно экс-президент ТРСК Мехмет Али Талат сообщил, что Анастасиадис лично сказал ему о том, что берлинская встреча будет формальной и окончится безрезультатно. Сам президент Республики Кипр, информируя в конце минувшей недели Национальный совет о своей позиции перед началом переговоров с Гутерришем и Акынджи, подкорректировал изложение своих слов Талатом, пояснив, что пессимистично расценил в той беседе перспективы предстоящей встречи лишь потому, что такому исходу способствует нынешняя позиция Турции.

В воскресенье комиссар президента Республики Кипр Фотис Фотиу призвал Анкару "отказаться от своей экстремистской позиции и прекратить незаконные действия", имея в виду продолжение турецкими судами буровых работ в зоне газового месторождения на кипрском шельфе и угрозы Турции открыть для туристов и бизнеса город-призрак Варошу - покинутую греками-киприотами во время конфликта 1974 года курортную часть Фамагусты, которая официально попала в буферную зону ООН, но де-факто оказалась с тех пор под контролем турецких войск, оккупирующих северную часть Кипра.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Прямые межобщинные переговоры о воссоединении частей острова ведутся под эгидой Организации Объединенных Наций в течение нескольких десятилетий. Их последний раунд состоялся на швейцарском курорте Кран-Монтана летом 2017 года и завершился безрезультатно. Однако, выступая 26 сентября 2019 года с трибуны 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Анастасиадис сказал, что власти Кипра готовы к возобновлению переговоров об урегулировании с целью создания на острове двухзональной и двухобщинной федерации.

Посольство РФ в Республике Кипр приветствовало решение лидеров обеих общин острова провести трехстороннюю встречу с Гутерришем в Берлине и поддержало стремление Анастасиадиса и Акынджи договориться о возобновлении переговоров по всеобъемлющему и справедливому урегулированию на Кипре на основе резолюций ООН и договоренностей сторон. "Считаем важным, чтобы окончательное решение принималось самими киприотами без вмешательства извне и навязывания готовых рецептов", - подчеркивалось в заявлении российского дипломатического представительства.