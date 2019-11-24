Конгрессмен Нуньес назвал клеветой утверждения о его встрече с экс-генпрокурором Украины

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Старший республиканец спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Девин Нуньес (от штата Калифорния) намерен подать в суд на телеканал CNN и новостной портал The Daily Beast за распространение утверждений о том, что он встречался в Вене с бывшим генпрокурором Украины Виктором Шокиным. Об этом законодатель заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

CNN и The Daily Beast ранее привели соответствующие утверждения адвоката Джозефа Бонди, который представляет интересы американского предпринимателя Льва Парнаса. Последний утверждает, что по указанию Рудольфа Джулиани, являющегося адвокатом американского лидера Дональда Трампа, требовал от украинской стороны объявить о начале расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. По версии Бонди, Нуньес участвовал в поиске компромата на Байденов. С этой целью он якобы встречался с Шокиным в Вене в декабре 2018 года.

"Ничего из этого не соответствует действительности", - сказал Нуньес. Он отметил, что указанные утверждения "являются клеветой". Как подчеркнул законодатель, появление данных публикаций связано с тем, что республиканцам в спецкомитете по разведке удалось "уличить демократов в коррупции". Нуньес отметил, что вскоре "намерен подать иск к CNN и The Daily Beast, вероятнее всего, в федеральный суд". По мнению законодателя, указанным СМИ могут быть предъявлены обвинения, которые касаются совершения уголовных преступлений.

Нуньес заострил внимание на том, что прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк в октябре предъявила Парнасу и еще нескольким лицам обвинения, в частности, в нарушениях при лоббистской деятельности. Парнаса подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. "Неприемлемо сотрудничать с лицом, которому предъявлены обвинения в нарушении федерального уголовного законодательства, распространять утверждения в СМИ, очернять члена Конгресса", - подчеркнул Нуньес.

Соединенные Штаты сотрясает скандал, разразившийся вокруг июльского разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала Палатой представителей Конгресса процедуры импичмента в отношении главы администрации США. Эту процедуру запустила Демократическая партия США, контролирующая на данном этапе Палату представителей. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Байдена.

Джозеф Байден сейчас является одним из наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.