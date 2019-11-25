Итоговые результаты выборов президента Уругвая могут объявить 29 ноября

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноября. /ТАСС/. Избирательный суд Уругвая во вторник начнет повторный подсчет голосов по итогам прошедших президентских выборов и, вероятно, огласит окончательные результаты в пятницу. Об этом заявил в воскресенье председатель инстанции Хосе Аросена.

"Обычно вторичный подсчет голосов длится три дня - вторник, среда, четверг. То есть в пятницу, вероятно, будет результат", - сказал он в эфире телеканала Teledoce.

Аросена отметил, что Избирательный суд должен отдельно проверить подлинность и затем подсчитать 34 454 голоса. "Разница между кандидатами меньше этого числа. Хотя эти голоса должны отвечать общей тенденции [распределения голосов], но это только предположение", - добавил он.

Согласно данным, полученным после обработки 98,23%, за кандидата от оппозиционной правоцентристской Национальной партии ("Бланко") Луиса Лакалье По проголосовали 1 145 120 человек, за его соперника - кандидата от правящей левоцентристской коалиции "Широкий фронт" Даниэля Мартинеса - 1 115 415. Пока ни один из претендентов на высший государственный пост не прокомментировал эти результаты.

В воскресенье в Уругвае прошел второй тур президентских выборов. Для победы кандидату на эту должность необходимо заручиться простым большинством голосов. Всего правом голоса в республике обладают 2 699 980 граждан.

Лакалье По, объединивший вокруг себя правый фланг уругвайского политического истеблишмента, в ходе предвыборной кампании заявлял, что в случае избрания намерен прибегнуть к мерам бюджетной экономии, не сокращая при этом финансирования социальных программ. Он также выступает за децентрализацию и предоставление большей финансовой автономии местной власти, снижение налоговых издержек для малых и средних предприятий (МСП). В области безопасности призывает к расширению полномочий полиции.