Израильские военные сообщили о задержании 15 подозреваемых в терроризме

ТАСС, 25 ноября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках операции на Западном берегу реки Иордан задержала 15 палестинцев по подозрению в причастности к террористической деятельности. Сообщение об этом опубликовано в понедельник на странице израильской армии в Twitter.

"В течение ночи солдаты Армии обороны Израиля при поддержке Службы общей безопасности (ШАБАК, израильская контрразведка - прим. ТАСС), пограничной полиции и полиции арестовали на Западном берегу 15 человек, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, беспорядках и насильственных действиях в отношении израильских гражданских лиц и солдат", - отмечается в сообщении. Все задержанные переданы для проведения допросов в израильскую контрразведку.