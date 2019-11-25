Около 200 человек собрались на митинг против коррупции в центре Бишкека

БИШКЕК, 25 ноября. /ТАСС/. Порядка двухсот человек собрались в понедельник на митинг против коррупции на центральной площади столицы Киргизии "Ала-Тоо". Об этом ТАСС сообщил представитель ГУВД Бишкека.

"По предварительным подсчетам, в акции принимают участие около 200 человек, никаких противоправных действий они не предпринимают", - сказал он. На центральную площадь направлены дополнительные наряды сотрудников милиции для "обеспечения безопасности участников акции, горожан и гостей столицы", добавил собеседник агентства.

Митинг в Бишкеке организован по инициативе ряда общественных организаций республики, которые требуют от властей провести расследование и наказать виновных в коррупции, которая наблюдается в таможенных органах страны. Поводом для этих обвинений послужило проведенное журналистами радиостанции "Азаттык" ("Свобода") расследование, в ходе которого им удалось обнаружить коррупционные схемы в работе таможенников.

Как сообщили ТАСС в мэрии Бишкека, проводимая на площади "Ала-Тоо" акция не согласована с властями, разрешение на нее не выдавалось.

"Но никакого разгона митингующих, скорее всего, не будет", - предположил в понедельник в Бишкеке во время пресс-конференции секретарь Совета безопасности Киргизии Дамир Сагынбаев. Как он заверил, власти Киргизии также заинтересованы в усилении борьбы с коррупцией и правоохранительные органы уже начали изучать факты, озвученные по итогам проведенного "Азаттык" журналистского расследования.